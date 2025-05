Numeri record per il turismo in Sardegna. Nel 2024 il sistema regionale di rilevamento dei flussi ha registrato quasi 4 milioni e mezzo di arrivi, che hanno generato, con una permanenza media di 4,25 giorni, 18 milioni 860mila presenze nelle strutture ricettive isolane.

L’aumento rispetto all’anno precedente è del 15,4%. Il 53% dei visitatori è straniero (tedeschi in testa), con un incremento del 22,6%, e nel mercato extra europeo si consolidano gli Stati Uniti. Il 47% dei turisti sono italiani.

Boom della bassa stagione: ottobre segna un +44,69% dí presenze.

Alghero è il comune più “quotato”, con oltre un milione e mezzo di presenze, seguono Arzachena, Olbia e Cagliari.

I dati sono stati presentati stamane dall’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, che sottolinea come un 10% in più sia dovuto alle effettive presenze, il restante 5% all’emersione del nero, dovuto al Cin, il codice identificativo nazionale che le imprese sono obbligate ad avere per essere presenti sulle piattaforme.

