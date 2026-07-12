«Il test del treno veloce Cagliari-Olbia stato brillantemente superato. La rivoluzione positiva in Sardegna sta per partire e le due città verranno collegate in sole 2 ore e 15 minuti».

Così il Ministero dei Trasporti saluta i risultati del test sulla nuova tratta, spiegando che «ora si apre la fase delle verifiche tecniche».

In particolare, «RFI e Trenitalia analizzeranno i dati raccolti durante il viaggio per valutare prestazioni, compatibilità con l'infrastruttura e comportamento del convoglio. Successivamente dovranno essere completate le valutazioni tecniche e organizzative necessarie per trasformare la tratta in un collegamento stabile, da inserire nella programmazione ferroviaria della Sardegna».

Per il ministro Matteo Salvini «si tratta di un passo fondamentale per l’intera Sardegna». Il ministro si dice anche «soddisfatto e fiducioso per il futuro in quanto gli investimenti, il lavoro svolto e anche qualche fisiologico disagio, stanno producendo effetti concreti per rendere i collegamenti ferroviari più moderni, efficienti e competitivi, a beneficio di cittadini e imprese».

(Unioneonline)

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