È finito nella scarpata dopo aver perso il controllo della sua Porsche 911 GT3 RS, un’auto con valore di mercato di oltre 250mila euro.

È successo ieri sera lungo l’Orientale, tra Baunei e Urzulei. Secondo la versione raccontata dal conducente, un turista tedesco, ai carabinieri della compagnia di Lanusei, l’incidente sarebbe stato causato dell’attraversamento improvviso di un cane che gli avrebbe fatto perdere il controllo della fuoriserie.

A parte un lieve trauma al braccio, l'uomo è rimasto illeso. Ben più importanti i danni riportati dalla Porsche, distrutta in più parti. La macchina è stata recuperata con l’ausilio di un carroattrezzi. Il traffico sull’Orientale ha subito rallentamenti.

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