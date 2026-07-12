Inferno di fuoco a Maracalagonis: le fiamme domate dopo oreLa sindaca Fadda: «Momenti difficili, grazie agli uomini del 115, ai barracelli e ai cittadini che hanno mostrato grande responsabilità»
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Una battaglia contro il fuoco durata ore. A Maracalagonis sono state domate le fiamme che hanno interessato terreni nella zona di via San Basilio, minacciando anche abitazioni e aziende agricole.
Dopo momenti di grande apprensione, la sindaca Francesca Fadda ha dato un nuovo aggiornamento sui social: «L’incendio di ieri è rientrato dopo circa quattro ore. A nome dell’Amministrazione Comunale desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, ai Barracelli e a tutti coloro che hanno operato con professionalità, coraggio e spirito di servizio».
«Un grazie – aggiunge Fadda – anche ai cittadini che hanno collaborato con senso di responsabilità, seguendo le indicazioni delle autorità e dimostrando grande senso È questo lo spirito che ci permette di superare anche i momenti più difficili».
(Unioneonline)