Quartu, telecamere irregolari nel bar: denunciatoDopo un’ispezione dei carabinieri è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria
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I carabinieri della stazione di Flumini di Quartu, nel corso di una ispezione condotta con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, hanno denunciato un imprenditore del settore ristorazione che aveva installato nel suo bar degli impianti di videosorveglianza irregolari.
Tali impianti, è stato accertato, erano stati collocati nel locale, sito sul litorale, senza le necessarie autorizzazioni.
Per questo il titolare è stato segnalato all’autorità giudiziaria.
(Unioneonline)