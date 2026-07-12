I carabinieri della stazione di Flumini di Quartu, nel corso di una ispezione condotta con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, hanno denunciato un imprenditore del settore ristorazione che aveva installato nel suo bar degli impianti di videosorveglianza irregolari. 

Tali impianti, è stato accertato, erano stati collocati nel locale, sito sul litorale, senza le necessarie autorizzazioni. 

Per questo il titolare è stato segnalato all’autorità giudiziaria. 

(Unioneonline)

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