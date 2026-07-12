È tornata a La Maddalena, dopo alcuni anni di assenza, la Nave Palinuro, storica nave scuola della Marina Militare. Il veliero è arrivato ieri mattina e ha ormeggiato alla banchina Corazzata Roma, sul lungomare di via Amendola, richiamando subito l'attenzione di residenti e turisti.

L'unità resterà in città per alcuni giorni e sarà aperta al pubblico, offrendo l'opportunità di salire a bordo di uno dei velieri più prestigiosi della Marina italiana, simbolo della formazione marinaresca e delle antiche tradizioni navali.

Varata nel 1934, nel 1951 venne trasformata in nave scuola per affiancare l'Amerigo Vespucci nell'addestramento dei giovani marinai. È lunga circa 69 metri, ha tre alberi e un dislocamento di oltre 1.300 tonnellate. Il suo motto è Faventibus ventis, «Con il favore dei venti».

Le visite sono previste anche oggi, domenica 12 luglio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; lunedì 13 luglio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18; martedì 14 luglio dalle 15 alle 18.

Il ritorno di nave Palinuro rappresenta un appuntamento particolarmente significativo per La Maddalena, città storicamente legata alla Marina Militare e alla formazione dei suoi marinai. Per anni il Palinuro ebbe come porto d’attracco fisso proprio La Maddalena, al Molo Carbone, all’interno dell’ex Arsenale Militare e da qui partiva per le crociere addestrative.

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