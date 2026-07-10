Si sono svolte nella notte tra il 9 e il 10 luglio le corse prova del nuovo treno Atr 465, prodotto da Caf e acquistato dalla Regione Sardegna, lungo la linea Cagliari-Olbia e ritorno.

«Le attività – si legge in una nota - hanno consentito di verificare la sicurezza, l'affidabilità e le prestazioni tecniche del convoglio sull'intero percorso, effettuato senza fermate intermedie e in assenza di altro traffico ferroviario in 2 ore e 15 minuti, con una velocità massima di 150 km/h».

I tempi di percorrenza effettivi del servizio però non saranno quelli ottenuti in questa fase di prova, ma deriveranno dal programma di esercizio.

La circolazione dei treni ad assetto variabile è uno dei diversi fronti in cui si articola il lavoro congiunto di Regione e Rfi per l'adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria sarda. Grazie a questi interventi, i convogli possono affrontare le curve a velocità fino al 20% superiori rispetto ai treni tradizionali, mantenendo elevati livelli di comfort e sicurezza e contribuendo alla riduzione dei tempi di percorrenza.

L'intervento sulla rete ferroviaria sarda è stato realizzato con finanziamenti regionali nell'ambito di un accordo con Rfi, e ha comportato investimenti infrastrutturali per oltre 50 milioni di euro.

L'iter autorizzativo si concluderà con un'ulteriore campagna di prove a settembre e il percorso proseguirà poi nei mesi successivi.

(Unioneonline)

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