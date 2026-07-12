I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato un 54enne disoccupato, ritenuto responsabile di una tentata rapina.

L’intervento dei militari è scaturito a seguito di una tempestiva segnalazione al 112 da parte del personale di un supermercato del centro cittadino.

L'uomo, dopo essersi introdotto nell'attività, avrebbe tentato di sottrarre vari generi alimentari nascondendoli sotto ai vestiti.

Scoperto da un dipendente, non avrebbe poi esitato a spintonarlo pur di guadagnarsi la fuga, trasformando il furto in una vera e propria tentata rapina.

Le immediate ricerche avviate dalle pattuglie dell’Arma hanno però permesso di individuare e bloccare il fuggitivo poco distante. Nel corso delle verifiche e della perquisizione, i carabinieri hanno ritrovato la refurtiva che è stata recuperata e prontamente restituita ai legittimi proprietari.

Terminate le formalità di rito, l'uomo, già noto alle Forze di Polizia, è stato arrestato e posto in camera di sicurezza, dove è rimasto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria fino al giudizio con rito direttissimo che ha convalidato il fermo.

(Unioneonline)

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