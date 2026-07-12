Salvataggio al largo della spiaggia delle Tonnare di Stintino. L’intervento di soccorso ieri, sabato 11 luglio, intorno alle 18.40, quando una bagnante, una donna di 75 anni, nonostante le condizioni proibitive del mare si è concessa un bagno e in pochi attimi è finita in balia delle onde.

La pensionata è stata spinta al largo trascinata dalle correnti. L’intervento del personale della società che presta servizio di salvataggio è stato provvidenziale. Nonostante le condizioni meteomarine fossero particolarmente critiche, caratterizzate da un forte vento di grecale e mare molto mosso, forza 4, è stato possibile per il bagnino Emanuele Dessì portare a termine il soccorso della donna. La bagnante, sebbene comprensibilmente affaticata e stordita dallo spavento, è stata ricondotta a riva incolume.

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