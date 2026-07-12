È tutto pronto per il Cre SenorBeach 2026 “Bella Fra!”, il Centro Ricreativo Estivo della parrocchia di Santa Barbara che, dal 12 al 19 luglio, coinvolgerà bambini e ragazzi in una settimana ricca di attività educative, laboratori, giochi e momenti di condivisione. L’iniziativa prenderà il via oggi, domenica 12 luglio, alle 18, con il ritrovo in piazza Santa Barbara, davanti alla chiesa. Dopo la presentazione del Cre 2026 e la suddivisione dei partecipanti in squadre, spazio ai primi giochi e alle sfide che accompagneranno l’intera settimana. Dal lunedì al venerdì il programma alternerà appuntamenti mattutini e pomeridiani. Le mattine inizieranno alle 8.30 con il ritrovo, il momento del “Buongiorno Gesù”, i laboratori creativi e la merenda, mentre nei pomeriggi, con ritrovo alle 16.30, protagonisti saranno i giochi di squadra, le prove a punti e le attività di animazione.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca l’uscita di mercoledì 15 luglio al parco acquatico di Baradili, giornata dedicata al divertimento fuori paese. Sabato 18 luglio spazio invece alla “Supersfida Bonus”, una speciale serie di giochi che consentirà alle squadre di recuperare punti e rimettere in discussione la classifica finale. La manifestazione si concluderà domenica 19 luglio con la serata finale: dopo la Santa Messa sono previsti animazione per grandi e piccoli, le ultime sfide decisive, la cena comunitaria, lo spettacolo conclusivo e le premiazioni delle squadre vincitrici. Il Cre rappresenta uno degli appuntamenti estivi più attesi dalla comunità di Senorbì, capace ogni anno di coniugare il percorso educativo e spirituale con il gioco, la socializzazione e il coinvolgimento di numerosi volontari e famiglie.

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