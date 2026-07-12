Un 20enne del Cagliaritano arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane è stato sorpreso dai Carabinieri nei pressi di un locale del litorale di Quartu, mentre con fare sospetto consegnava “qualcosa” a un altro ragazzo.

I militari hanno dunque fatto scattare un controllo, coadiuvati da alcuni colleghi in borghese. Addosso al giovane sono state trovate dosi di hashish e cocaina, assieme a denaro contante.

Nella sua abitazione è stato rinvenuto altro hashish e altro denaro in contanti, per un totale di 900 euro, ritenuto provento dell’attività di smercio illegale, assieme a materiale per il confezionamento.

Il giovane è stato quindi posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

(Unioneonline)

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