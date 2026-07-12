Ritorna il 2 agosto la 3ª edizione di "Caminende e Assazende", il percorso enogastronomico che attraversa le suggestive vie del centro storico di Osilo. Una iniziativa tra sapori, cultura e tradizione per assaporare alcune delle eccellenze del territorio, dal rinomato formaggio di Osilo, l'olio, il miele e il pane tradizionale, vino e altre bevande, per accompagnare ogni tappa. Dalle ore 21.30 prenderà il via la 4ª Rassegna Folk "Colli del Tuffudesu", organizzata dal Gruppo Folk Tuffudesu. Una serata ricca di emozioni, durante la quale il Gruppo Folk Tuffudesu porterà in scena le danze e le tradizioni che, da anni, custodisce e tramanda con passione, regalando al pubblico uno spettacolo autentico e coinvolgente. Ad arricchire la rassegna saranno anche le esibizioni del Mini Folk Tuffudesu, con i più piccoli protagonisti della serata, e dei gruppi ospiti: Associazione "Il Sorriso" di Ittiri, Gruppo Folk "Ortachis" di Bolotana, Gruppo Folk "Città di Ossi" di Ossi, Associazione per le Tradizioni Popolari "Tiscali" di Dorgali. Un viaggio tra musica, balli e costumi tradizionali, per celebrare insieme la bellezza del patrimonio culturale e l'importanza di tramandarlo alle nuove generazioni.

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