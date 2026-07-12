La colorazione anomala delle acque nel porto di Santa Teresa Gallura potrebbe ripresentarsi in futuro qualora tornassero condizioni favorevoli alla proliferazione delle microalghe.

È quanto emerge dalle dichiarazioni della sindaca Nadia Matta, sulla base degli esiti degli esami eseguiti, che hanno rilevato una significativa presenza di cellule microalgali riconducibili al genere Prorocentrum. Proprio l’abbondanza di questi microrganismi potrebbe aver provocato il cambiamento di colore osservato all’interno dello scalo. Si tratta di un fenomeno conosciuto come “red tides”, o “marea rossa”, che può in realtà manifestarsi con tonalità diverse a seconda dei pigmenti prevalenti nelle cellule microalgali. La situazione appare al momento in miglioramento.

Nei campionamenti più recenti, infatti, la presenza delle microalghe è risultata marcatamente diminuita. Non viene però esclusa una futura ricomparsa, con la stessa specie oppure con altre, nel caso si riproducano determinate condizioni ambientali. Tra i fattori indicati figurano l’immissione di acque dolci ricche di nutrienti, riconducibili anche a un’elevata antropizzazione e ai conseguenti scarichi, il basso idrodinamismo tipico degli ambienti portuali e temperature superiori alle medie stagionali. Un ultimo elemento che, secondo quanto evidenziato, si inserisce nel più generale quadro del riscaldamento globale.

Le analisi microbiologiche eseguite nelle diverse campagne di campionamento, ha comunicato la sindaca, “hanno evidenziato, nella fase iniziale delle indagini e per alcuni punti di campionamento, un'elevata carica batterica. I successivi controlli hanno però mostrato un progressivo riallineamento della situazione, con un miglioramento della qualità delle acque ed una successiva riduzione della presenza di batteri. Tale evoluzione appare correlata anche al naturale ripristino di normali condizioni di salinità delle acque, elemento determinante per il riequilibrio dell'ecosistema marino e portuale”.

Matta ricorda inoltre che “fin dai primi segnali di torbidità delle acque, risalenti a oltre un mese fa, l'Amministrazione Comunale ha attivato, insieme a Silene Multiservizi e con il coinvolgimento della Capitaneria di Porto, una serie di monitoraggi e analisi per individuare le cause del fenomeno e verificarne gli eventuali effetti sulla qualità delle acque”. E comunque il tutto continuerà ad essere seguito “in maniera puntuale e trasparente”.

© Riproduzione riservata