Piazza del Popolo si prepara a ospitare una nuova tappa del percorso di Miss Italia Sardegna 2026. Oggi, a partire dalle 21.30, il centro cittadino farà da cornice alla seconda selezione provinciale del celebre concorso di bellezza, che vedrà protagoniste numerose concorrenti provenienti da tutta l'Isola.

La serata, organizzata in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Pula, offrirà al pubblico uno spettacolo che andrà oltre la tradizionale passerella, con un programma che unirà moda, arte, danza e intrattenimento.

Le aspiranti miss si contenderanno uno dei sei posti disponibili per l'accesso alle finali regionali, proseguendo così il cammino verso l'elezione della nuova Miss Italia Sardegna.

Ad arricchire l'evento saranno le esibizioni dei ballerini della Scuola di Danza Pinuccio Sciola. Spazio anche all'arte con Veronica Scano, pittrice e scrittrice, che presenterà in passerella una selezione della sua collezione Artmea, affiancata da alcune delle sue opere, in un connubio tra creatività e moda.

Tra i protagonisti della serata anche Elena Pes, che con il brand Nina Rey vestirà le prime finaliste regionali del concorso, contribuendo a valorizzarne eleganza e personalità.

Al termine della selezione la giuria designerà sei nuove finaliste regionali, che accederanno alla fase successiva della competizione.

«Miss Italia continua a essere una straordinaria opportunità di crescita personale per tante ragazze – afferma l'agente regionale Marcella Piano –. Ogni selezione rappresenta una vetrina importante per chi desidera mettersi in gioco, acquisire maggiore sicurezza e vivere un'esperienza speciale che lascia ricordi e insegnamenti preziosi. Le iscrizioni sono ancora aperte e il mio invito è rivolto a tutte le giovani che desiderano intraprendere questo meraviglioso viaggio insieme a noi».

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