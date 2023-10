I treni saranno pure nuovi ma i tempi di percorrenza rimangono sempre quelli: tre ore per andare da Cagliari a Sassari e più di quattro se ci si vuole spingere fino a Olbia. «Da questo punto di vista il servizio è rimasto fermo a 40 anni fa», dice Arnaldo Boeddu, segretario regionale della Filt Cgil, «abbiamo migliorato la tecnologia, aumentato la sicurezza, ma per viaggiare da un capo all’altro dell’Isola ci vuole sempre un’eternità».

Lo scenario

Ora sulle rotaie corrono, si fa per dire, i Pendolini – che qui in Sardegna non pendolano –, i Blues e gli Swing, ma la musica è cambiata poco rispetto a quando sulla strada ferrata sbuffavano le motrici a carbone. Nella migliore delle ipotesi la durata del viaggio tra Cagliari e Sassari è di 2 ore e 59 minuti. La velocità media è di poco più di 80 chilometri all’ora.

E che dire della tratta Macomer-Nuoro, 57 chilometri a scartamento ridotto che tagliano in due l’Isola? Per andare da una stazione all’altra serve almeno un’ora e ventidue minuti, la velocità media è di 41 chilometri all’ora. E quella massima non può superare – è una prescrizione delle agenzie di sicurezza - i 50.

I nodi

L’intoppo più grande è quello dei passaggi a livello. Solo tra Nuoro e Macomer sono 27. Circa un centinaio invece sulla direttrice principale tra Cagliari e Sassari. A ogni crocevia i treni devono rallentare, in certi casi a passo d’uomo, e poi riprendere la corsa. Come succede anche nelle stazioni, pure in quelle in cui non è prevista nessuna fermata. A questo si aggiungono gli incroci tra convogli nel tratto in cui il binario è unico, cioè da San Gavino in su.

I progetti

La rete ferroviaria sarda per diversi tratti è ancora quella dell’Ottocento, ma negli ultimi anni Rfi, la società che si occupa della gestione del tracciato, ha programmato e avviato diversi cantieri. Come quello iniziato ieri tra Chilivani e Golfo Aranci.

Secondo le previsioni dell’azienda, i tempi di percorrenza dovrebbero scendere di 30 minuti sulla tratta Cagliari-Sassari, 40 minuti sulla Cagliari-Olbia e 30 minuti sulla Sassari-Olbia.

Michele Ruffi

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola e sull’edizione digitale

© Riproduzione riservata