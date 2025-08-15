Momenti di grande apprensione a Piscina Rei nel comune di Muravera: una bambina di quattro anni ha rischiato di annegare nella piscina di una struttura ricettiva.

Dopo i primi soccorsi è stata poi presa in consegna dal personale del 118 intervenuto con l’elicottero.

La piccola, una turista, si era ripresa ma aveva ancora bisogno dell’ossigeno: è stata accompagnata all’ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso.

Ancora da ricostruire cosa sia accaduto di preciso. Restano i grandi momenti di paura in questa mattinata di Ferragosto da chi si trovava nella struttura ricettiva.

