Il giorno di Ferragosto per la comunità di Guasila rappresenta uno dei momenti più intensi e significativi dell’anno con i festeggiamenti civili e religiosi in onore della Beata Vergine Assunta, patrona del paese.

Oggi, venerdì 15 agosto, alle 17 nel galoppatoio comunale si corre il Palio di Santa Maria: si tratta della prestigiosa corsa a cavallo organizzata dall’associazione Ippica Guasilese in collaborazione con il Comune, l’Unione della Trexenta e la Regione.

Tra le qualificazioni e la finalissima si correrà il Palio dei Vicinati, la sfida tra gli storici rioni di Guasila. Non mancheranno gli ospiti d’eccezione: è particolarmente attesa l’esibizione dei bambini del Circolo Ippico Giara Oristanese che si cimenteranno nelle loro avvincenti evoluzioni delle Pariglie.

In serata, a partire dalle 22.30, il concerto di Maria Luisa Congiu nella piazza principale del paese. Domani, sabato 16 agosto, alle 17.45 il santo rosario, alle 18.30 la messa del malato presieduta da don Andrea Piseddu, cappellano del Policlinico universitario di Cagliari; alle 22.30 lo spettacolo di cabaret “Bella bella e sa…” con Alessandro Pili.

La festa si ferma per una settimana e ritorna venerdì 22 agosto: alle 17.45 santo rosario, alle 18.30 messa solenne presieduta dal parroco di San Biagio in Dolianova don Sandro Zucca, a seguire processione solenne e in serata “Music Summer Festival” con Millenium 90/2000 Paps e Pippo Palmieri dello Zoo di 105.

© Riproduzione riservata