Successo straordinario per il nuovo format nazionale dance "Febbre Italiana", che ha attirato migliaia di persone di tutte le età nella città di Castelsardo. La pista da ballo, la piazza Nuova e dintorni, è stata animata dalle canzoni italiane più amate e senza tempo rivisitate in chiave dance, che hanno fatto ballare il pubblico in un'atmosfera di puro divertimento.

La serata è stata un vero e proprio trionfo, con una partecipazione entusiasta e calorosa da parte di un pubblico variegato, con una presenza di turisti italiani e stranieri. «Un ringraziamento speciale va alla produzione che ha portato in Sardegna, e a Castelsardo questa primizia nel panorama dei party-show: un nuovo format che intercetta con successo la voglia di ballare e cantare sotto il cielo stellato delle notti italiane», ha detto l'assessore al Turismo, Spettacolo e Grandi eventi, Giuseppe Ruzzu. «Con questa iniziativa la città di Castelsardo entra nel vivo della nostra calda programmazione degli spettacoli. Eventi ai piedi del nostro castello».

