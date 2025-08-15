Rischio idrogeologico per temporali su quasi tutta la Sardegna. È l'avviso appena emesso dalla Protezione civile per la giornata di oggi, 15 agosto, a partire dalle 14 e fino alle 21. Il codice è giallo, con criticità ordinaria.

Escluso dall’allerta il nord dell’Isola.

Giornata di Ferragosto dunque con il rischio di temporali e acquazzoni su Cagliaritano, Iglesiente, Oristenese, Nuorese e Ogliastra. Solo Gallura e Sassarese sono escluse dal pericolo.

Nei giorni scorsi in diverse parti dell’Isola si sono verificati temporali ed acquazzoni. Anche eventi estremi, come quello che ha colpito Bono provocando numerosi danni e la bomba d’acqua su Tonara.

Il pericolo riguarda anche Cagliari e come sempre c’è un occhio di riguardo per Pirri, che si allaga molto facilmente in caso di piogge.

Strade allagate in pochi minuti, grossi disagi e preoccupazioni per i residenti

