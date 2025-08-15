Ferragosto con allerta temporali in quasi tutta la SardegnaL’avviso emesso dalla Protezione Civile segnala il rischio fino alle 21, escluso il nord dell’Isola
Rischio idrogeologico per temporali su quasi tutta la Sardegna. È l'avviso appena emesso dalla Protezione civile per la giornata di oggi, 15 agosto, a partire dalle 14 e fino alle 21. Il codice è giallo, con criticità ordinaria.
Escluso dall’allerta il nord dell’Isola.
Giornata di Ferragosto dunque con il rischio di temporali e acquazzoni su Cagliaritano, Iglesiente, Oristenese, Nuorese e Ogliastra. Solo Gallura e Sassarese sono escluse dal pericolo.
Nei giorni scorsi in diverse parti dell’Isola si sono verificati temporali ed acquazzoni. Anche eventi estremi, come quello che ha colpito Bono provocando numerosi danni e la bomba d’acqua su Tonara.
Il pericolo riguarda anche Cagliari e come sempre c’è un occhio di riguardo per Pirri, che si allaga molto facilmente in caso di piogge.
(Unioneonline)