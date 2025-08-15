Un ragazzo di 15 anni è ricoverato in gravi condizioni al Brotzu dopo una caduta da un’altezza di circa 3 metri dagli scogli di Su Portu, a Solanas.

L’allarme è scattato questa mattina intorno alle 12, con una chiamata giunta alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Cagliari. Vista la gravità della situazione è stato disposto l’immediato intervento delle unità navali della Guardia costiera CP577, Alfa 67 e Bravo 170, quindi motovedetta, motoscafo e gommone.

A bordo è stato imbarcato personale medico del 118, mentre i bagnini presenti, fanno sapere dalla Capitaneria, hanno fornito un prezioso supporto nelle operazioni di recupero.

Il ragazzo è stato stabilizzato su una barella spinale e successivamente trasportato via mare fino alla spiaggia, dove lo attendeva un’ambulanza, che lo ha trasferito in codice rosso all’ospedale, dove gli sono prestate le cure necessarie. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle 13.

(Unioneonline/E.Fr.)

