Sono iniziati ieri sera gli appuntamenti della rassegna “Oltremare”, un progetto culturale ideato per valorizzare il territorio di Castiadas e Costa Rei attraverso spettacoli di musica, cultura e intrattenimento che andranno avanti per tutto i mese, al Teatro all’aperto di "Sa Mandria", in territorio di Castadas, tra ulivi, lecci, melograni e lentischi.

Promossa dall’Associazione "Amo il mio paese", con il patrocinio del Comune di Castiadas e il supporto dell'assessorato alla pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione, la rassegna si propone come un evento culturale di riferimento per l’estate isolana. La direzione organizzativa è a cura di Michelangelo Pintus, Pierpaolo Piu e Giovanni Iozza, professionisti nel settore dell’ospitalità e degli eventi.

Domani 16 agosto appuntamento con Veronica Perseo & Luca Jurman Quartet. il17 agosto: Lapola & Tamurita, cabaret e live music; il 18 agosto: Daniel DJ, Nonsoulfunky, Fargetta | Serata dedicata ad Ale; il 20 agosto Omaggio a Mina (Veronica Perseo) & Tributo a Battisti; il 21 agosto: Serata sarda con Boes e Merdules, Maria Giovanna Cherchi, Fantafolk e altri; il 22 agosto: Rock Side & Tutti Pazzi per il Live (RDS). Entro il 31 agosto si terrà una serata Circo, Wine Festival con Show Cooking, e un ultimo grande evento da definire In alcune serate: DJ Set, performance artistiche, degustazioni, spettacoli di luce e fuoco.

