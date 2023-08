Viaggi da incubo per i residenti e i turisti che provano a spostarsi nelle zone interne della Sardegna senza prendere l’auto.

I limiti e i disagi per chi si muove in bus o in treno sono evidenti: tempi lunghissimi, orari impossibili, mezzi scomodi e vecchi.

Un esempio? Da Olbia a Tortolì in pullman ci voglio 6 ore e 47 minuti. Un vero tour de force per chi dalla Gallura desidera andare ad ammirare le bellezze dell’Ogliastra.

E, come detto, le ferrovie non vanno meglio: sul treno Cagliari-Olbia si registrano spesso pesanti disagi, come quelli che hanno patito i passeggeri che in questi giorni si sono recati al Red Valley Festival, tra caldo infernale, ritardi e inconvenienti tecnici.

