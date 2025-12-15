Ventitré indagati: contro undici è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere (uno è riuscito a scappare), per sei sono stati disposti i domiciliari, nei confronti di cinque l’obbligo di dimora mentre uno resta a piede libero. Sono i numeri della maxi inchiesta Polo Ovest, sfociata questa mattina in un blitz dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, con il supporto delle Stazioni competenti per territorio e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”. I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Cagliari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito di un’indagine avviata nel 2019 su due gruppi criminali dediti al traffico di droga, operativi in Sardegna e nel resto della penisola.

Tra i coinvolti c’è anche il sindaco di Esporlatu, Antonio Fadda, militare dell’Esercito, per il quale è stato disposto l’obbligo di dimora.

In carcere

Luciano Corraine (Nuoro, 1988, residente a Galtellì) Raffaele Nonne (Nuoro, 1977, residente a Decimoputzu) Salvatore Sotgiu (Nuoro, 1973, residente a Orosei) Martino Contu (Nuoro, 1970, residente a Bitti) Antonio Pasquale Sanna (Nuoro, 1987, residente a Orune) – Irreperibile Francesco Sanna (Nuoro, 1986, residente a Bitti) Maounji Salah (Marocco, 1981, residente a Romano di Lombardia) Nicola Pittalis (Ottana, 1978, residente a Olbia) Davide Podda (Cagliari, 1992, residente a Villasor) Luciano Vacca (Furtei, 1973) Giuseppe Maoddi (Cagliari, 1973, residente a Nuragus)

Ai domiciliari

Maurizio Gasili (Bitti, 1981, residente a Giave) Marco Di Meola (Fondi, 1970) Gianmario Lostia (Firenze, 1979, residente a Galtellì) Alexandro Masala (Cagliari, 1989) Andrea Mura (Acerra, 1960, residente a Nuoro) Giovanni Portas (Cagliari, 1981, residente a Quartu)

Obbligo di dimora

Giovanni Corraine (Galtellì, 1962) Cristina Carrusci (Cagliari, 1992) Sonia Carta (Orune, 1972, residente a Sassari) Fabrizio Puddu (Cagliari, 1989) Antonio Fadda (Nuoro,1978, residente a Sassari)

A piede libero

Valentino Del Bono (Terracina, 1984)

