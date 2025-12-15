Una maxi operazione dei carabinieri del reparto territoriale di Olbia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, è in corso dalle primissime ore del mattino di oggi, lunedì 15 dicembre.

Il blitz, in cui sono impiegati reparti territoriali e unità specializzate, è legato al traffico di droga in Sardegna e sul resto della penisole.

Sono 22 le misure cautelari cui stanno dando esecuzione i carabinieri.

*Notizia in aggiornamento*

© Riproduzione riservata