15 dicembre 2025 alle 07:22aggiornato il 15 dicembre 2025 alle 08:24
Maxi operazione antidroga in Sardegna: 22 arrestiIn azione i carabinieri di Olbia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari
Una maxi operazione dei carabinieri del reparto territoriale di Olbia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, è in corso dalle primissime ore del mattino di oggi, lunedì 15 dicembre.
Il blitz, in cui sono impiegati reparti territoriali e unità specializzate, è legato al traffico di droga in Sardegna e sul resto della penisole.
Sono 22 le misure cautelari cui stanno dando esecuzione i carabinieri.
