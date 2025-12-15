Folla di visitatori a Castiadas nell’ultimo weekend per il museo delle ex carceri, aperto in via eccezionale anche a dicembre.

Un grande successo per il sindaco Eugenio Murgioni: «Vedere il museo animato da così tante persone - ha sottolineato - desiderose di conoscere la nostra storia conferma la bontà della scelta compiuta dall’amministrazione, e cioè mantenere il museo aperto durante tutto l’arco dell’anno e non solo nei mesi di maggiore afflusso turistico».

La ex colonia penale, fondata alla fine dell’Ottocento, è stata per decenni uno dei più importanti insediamenti penitenziari agricoli d’Italia. All’interno del museo, oggi, è possibile ripercorrere la storia dei detenuti, degli agenti e delle famiglie che ci hanno vissuto, lavorato e che hanno contribuito alla trasformazione di un’area un tempo impervia in un centro agricolo produttivo.

Il calendario delle aperture comprende 16 giorni a dicembre e altri 15 nel mese di gennaio dalle ore 10 alle ore 12 e, nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30

