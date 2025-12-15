Entra nel vivo “Magie di Natale” ad Arzachena e nei suoi borghi, il cartellone di eventi natalizi promosso dall’amministrazione comunale che ha preso il via lo scorso 8 dicembre nel centro storico e che, nei giorni successivi, ha coinvolto piazze, passeggiate e località del territorio, a cominciare da Porto Cervo.

Un Natale diffuso, fatto di luci, musica, mercatini, spettacoli e degustazioni, capace di unire comunità locali e visitatori in un’atmosfera di festa e condivisione. Ieri i riflettori si sono accesi su Cannigione, dove in piazza Nazionale, dalle 12 alle 20, si è svolto il “Natale nei Borghi”.

Il Christmas day ha animato il borgo con mercatini natalizi, musica dal vivo, intrattenimento e degustazioni, trasformando Cannigione in un vivace villaggio di Natale affacciato sul mare. Il programma sarebbe dovuto proseguire domani, 16 dicembre, a Liscia di Vacca, in piazza della Chiesa, dalle 11 alle 21, ma a causa delle previsioni meteo avverse, l’evento è posticipato a mercoledì 17 dicembre, sempre dalle 11:00. In calendario aperitivo e accoglienza dei Motobabbi, pranzo con pasta e fagioli, giro turistico con aperitivo, animazione per bambini e, nel tardo pomeriggio, arrivo dei Motobabbi con consegna dei regali. La giornata si chiuderà con panini con salsiccia e patatine e la live music della Pussycat Band.

“Le Magie di Natale” continuano mercoledì 18 dicembre ad Arzachena, in piazza Risorgimento (16-20), con laboratori di Natale, Babbo Natale e gli elfi, spettacoli, musica e degustazioni, mentre a Porto Cervo, sulla passeggiata (17-20), tornano mercatini e intrattenimento. Giovedì 19 dicembre spazio ancora ad Arzachena con maghi di Natale, spettacoli luminosi, bacchette e set fire show, affiancati dagli eventi serali a Porto Cervo. Questa settimana si chiude sabato (per proseguire nei giorni successivi) con il villaggio di Natale ad Arzachena centro, tra giochi, trampolieri, danzatori aerei e farfalle luminose, e con un altro appuntamento a Porto Cervo.

