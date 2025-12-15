Stintino entra nel vivo delle festività con Naddali a l’Ishintini 2025, il programma ufficiale degli eventi natalizi che, dal 13 dicembre al 6 gennaio, anima il paese con musica, spettacoli, animazioni e appuntamenti pensati per tutte le età.

Per oltre tre settimane Stintino si trasforma in un vero e proprio villaggio natalizio diffuso: luminarie, concerti, tradizioni popolari e momenti di socialità accompagnano cittadini e visitatori lungo tutto il periodo delle feste. Dal Villaggio di Babbo Natale alle animazioni per bambini, dalla musica itinerante agli appuntamenti sportivi come la gara OCR Kids, il calendario propone un’offerta ampia e inclusiva.

Ampio spazio è dedicato anche alla musica, con concerti, serate dal vivo e tributi, fino agli eventi più attesi di fine anno.

Il Capodanno Sociale, su prenotazione e a posti limitati, rappresenta un momento di condivisione e comunità, pensato per accogliere il nuovo anno in un clima caldo e familiare.

Street food, aree gioco, installazioni luminose e passeggiate illuminate completano l’atmosfera, rendendo Stintino un luogo da vivere ogni giorno. Dal trenino della Befana alla musica dai balconi del centro storico, ogni appuntamento diventa un invito a uscire, incontrarsi e condividere la magia delle feste. «Quest’anno abbiamo voluto dedicare un’attenzione particolare ai più piccoli, migliorando e arricchendo il Villaggio di Babbo Natale con nuove animazioni e spazi pensati per far vivere ai bambini un’esperienza ancora più coinvolgente», dichiara la sindaca di Stintino, Rita Vallebella. «L’attenzione dedicata ai più piccoli si affianca a una programmazione pensata anche per un pubblico adulto, con concerti e appuntamenti musicali che valorizzano il periodo natalizio come momento di partecipazione e aggregazione per l’intera comunità».

