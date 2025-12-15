Il finanziamento era atteso da tempo ed è finalmente arrivato. Il Comune di Marrubiu ha ottenuto 100 mila euro dalla Regione per migliorare la copertura telefonica nella frazione di Sant’Anna. L’intervento rientra nei contributi destinati ai Comuni per il potenziamento delle infrastrutture di telecomunicazione, gestiti dall’Assessorato degli Affari Generali. A rafforzare il progetto ci sarà anche un cofinanziamento comunale di circa 60 mila euro, finalizzato a risolvere un problema che da anni penalizza residenti, imprese e servizi essenziali.

La carenza di segnale telefonico a Sant’Anna, così come nelle località di Masongiu Alta e Is Bangius, era stata oggetto di una segnalazione formale inviata dal Comune alla Prefettura di Oristano. I disservizi hanno avuto ripercussioni significative sulla vita quotidiana e sulle attività economiche delle borgate, rendendo urgente un intervento strutturale. Il piano prevede l’installazione di un palo metallico alto tra i 24 e i 30 metri in un lotto comunale situato in via Alghero 38.

Le misurazioni effettuate hanno evidenziato livelli di segnale spesso inferiori a –100 dBm, insufficienti a garantire un servizio stabile. La nuova infrastruttura sarà in grado di ospitare fino a tre operatori telefonici, assicurando una copertura più ampia ed efficace nel tempo.

«Questo finanziamento – sottolinea il sindaco Luca Corrias – rappresenta un passo decisivo per garantire a Sant’Anna un servizio essenziale per la vita dei cittadini e per lo sviluppo delle attività del territorio. L’opera permetterà di superare definitivamente le criticità di segnale che da anni interessano la zona».

Sulla stessa linea il consigliere delegato alle borgate, Francesco Falsarone: «Un risultato importante che dà risposta a una necessità reale e sentita da tutta la comunità. La scarsa copertura telefonica ha creato problemi per anni e ora potremo finalmente colmare un divario che penalizzava famiglie, studenti e imprese».

