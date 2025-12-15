Florinas, tutto pronto per “Dae chentina in chentina”L’evento enogastronomico itinerante che da anni rappresenta uno degli appuntamenti più attesi
Tutto pronto a Florinas per la XIX edizione di “Dae Chentina in Chentina”, l’evento enogastronomico itinerante che da anni rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità e dal territorio. La manifestazione, dedicata al vino, alla tradizione e alla convivialità, si svolgerà sabato 20 dicembre, coinvolgendo il centro storico del paese con un ricco calendario di iniziative.
L’evento, organizzato dalla Pro loco di Florinas, in collaborazione con le associazioni locali e il supporto dell’amministrazione comunale, propone un percorso tra le cantine del paese, degustazioni di piatti tipici, musica, mostre e momenti di intrattenimento.
Cuore della manifestazione sarà, infatti, la visita itinerante alle cantine di Florinas, accompagnata dalla musica degli Uglienga Street Band, il quartetto folk “Amigos", il Coro di Florinas. Per i più piccoli è previsto uno spazio dedicato con la possibilità di scattare una foto ricordo con Rodolfo il cammello.
L'evento verrà presentato giovedì 18 dicembre in occasione del convegno che si aprirà con la presentazione del marchio De.Co– Denominazione di Origine Comunale, dedicato alla valorizzazione dei prodotti identitari del territorio a cui parteciperà il sindaco di Florinas, Enrico Lobino.