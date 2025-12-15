Un'opportunità importante per le associazioni locali, al fine di valorizzare attraverso la loro attività il patrimonio culturale e turistico della città, contribuendo a rafforzare l'identità e l'attrattività di Bosa. Con questo obiettivo, l'amministrazione comunale ha pubblicato l'avviso per la concessione di contributi economici destinati a iniziative in questi due settori.

Le domande dovranno essere presentate utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale. Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate della documentazione richiesta, dovranno contenere copia dello statuto e dell'atto costitutivo (se non già depositati o variati), una relazione illustrativa delle attività svolte nel 2025, il piano finanziario dettagliato con spese ed entrate, il bilancio di previsione e il conto consuntivo approvati dagli organi statutari, oltre alla composizione aggiornata degli organi sociali.

È inoltre obbligatoria una rendicontazione specifica delle attività oggetto di finanziamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. Le domande potranno essere consegnate a mano all'Ufficio Protocollo o inviate via Pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.bosa.or.it.

