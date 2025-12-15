Un finanziamento atteso e strategico che segna un punto di svolta nella tutela del patrimonio storico di Oristano. Con la Delibera di Giunta regionale n. 65/26 del 12 dicembre 2025, la Regione ha stanziato 345 mila euro destinati al restauro e alla valorizzazione di un tratto significativo delle mura medievali cittadine, simbolo dell’identità giudicale e della storia millenaria del territorio.

L’intervento consentirà di restituire dignità a un bene di straordinario valore culturale, rafforzando il ruolo di Oristano come riferimento per la storia medievale della Sardegna. Il finanziamento si inserisce inoltre in un più ampio progetto di valorizzazione che comprende la realizzazione del Museo Giudicale a Palazzo Arcais, confermando una visione integrata di sviluppo culturale e turistico.

Soddisfazione viene espressa da Francesca Marchi, consigliera comunale di Sinistra Futura, che rivendica il valore politico e culturale del risultato raggiunto: «Si tratta di un traguardo fortemente voluto e richiesto da tempo per salvaguardare e restituire piena dignità a un inestimabile pezzo di storia che definisce l’identità della nostra città».

Marchi sottolinea inoltre il lavoro istituzionale che ha portato allo stanziamento, evidenziando il ruolo della Regione e del gruppo di Sinistra Futura. Un percorso che, come evidenzia la consigliera, punta a valorizzare non solo Oristano ma l’intera Sardegna, trasformando la tutela del patrimonio storico in una leva di sviluppo culturale e civile per la comunità.

© Riproduzione riservata