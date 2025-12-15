Questo fine settimana, dal 19 al 21 dicembre, Luras si prepara a vivere il Natale con “Nadale in Carrera”, la manifestazione che animerà le vie del paese trasformandole in un grande spazio di incontro, festa e tradizione.

L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale di Luras in collaborazione con la Pro Loco, propone tre giornate ricche di appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età. Il programma si apre venerdì 19 dicembre con “Aspettando Nadale in Carrera”, una serata dedicata alla musica e all’atmosfera natalizia, tra concerti e momenti di aggregazione.

Sabato 20 dicembre sarà il giorno della festa, con l’arrivo di Babbo Natale, l’apertura del Christmas Village, laboratori per bambini, mercatini, stand gastronomici, degustazioni e musica dal vivo. La giornata si concluderà con intrattenimento serale e DJ set, nel segno della convivialità. Domenica 21 dicembre sarà invece dedicata alla tradizione, con la Messa, il pranzo di Natale comunitario, la riapertura dei mercatini e del Villaggio di Natale, il presepe vivente, canti intorno all’albero ed esibizioni folkloristiche.

Non mancheranno momenti simbolici, come la consegna di riconoscimenti sportivi e la chiusura ufficiale della manifestazione in serata. “Nadale in Carrera” si conferma così un appuntamento identitario per Luras, capace di unire fede, tradizione, cultura, musica e socialità, valorizzando il centro storico e rafforzando il senso di comunità. Tre giorni per vivere il Natale all’aperto, tra le strade del paese, riscoprendo il piacere dello stare insieme.

