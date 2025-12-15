Due condanne oggi in tribunale a Sassari per il furto in concorso di 128 quadri. Secondo le accuse sei persone erano entrate nel 2017 in una galleria d’arte cittadina, rubando opere di noti maestri sardi della pittura come Costantino Spada, Salvatore Delitala e Umberto Spera. E dopo aver sottratto le opere, rubarono anche diversi liquori.

Durante la discussione il pm Andrea Giganti aveva sollecitato due anni per ogni imputato ma la giudice Caterina Serra ha invece disposto la condanna a un anno ciascuno per un 65 e un 55enne, entrambi sassaresi. Assolti invece gli altri quattro per non aver commesso il fatto o per incapacità al momento dell’episodio. A difendere gli accusati i legali Marco Palmieri, Elisabetta Udassi, Marco Manca, Marco Cubeddu e Giuseppe Onorato.

