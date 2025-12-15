L'obiettivo è quello di promuovere attività ricreative, sociali e culturali che possano stimolare corpo e mente, al fine di creare momenti di condivisione e socializzazione. A Nurachi sta per partire il progetto dal titolo “Anziani al centro”.

Si tratta di una serie di eventi, a partire dal 19 dicembre, organizzati con la collaborazione attiva dell’associazione D'Altra Parte, dell'amministrazione Comunale e della biblioteca. Il progetto rientra all'interno di una misura di finanziamenti per gli over 65, ma sarà aperto all'intera comunità. Il programma delle attività prevede una serie di spettacoli, cinema e cultura. Venerdì 19 dicembre l’appuntamento è alle 16 in biblioteca per la presentazione del progetto "Effetto Paolo Zucca" e la proiezione del film "L'Arbitro”.

Da gennaio a marzo il laboratorio di preparazione in vista della “ Corrida....dilettanti allo sbaraglio”. E poi tanto altro ancora. Il Comune fa sapere che per avere più informazioni è possibile scrivere una mail a daltraparteaps@gmail.com.

