Retrocessione aree Eni: slitta la sentenza del Consiglio di StatoLa vertenza sarà decisiva sullo sviluppo futuro del territorio
Slitta la sentenza del Consiglio di Stato sul caso della retrocessione delle aree dismesse, attualmente sotto la gestione della società Eni Rewind, nell’agglomerato industriale di Porto Torres.
Una procedura avviata dal Consorzio industriale provinciale di Sassari che aveva incassato un primo verdetto a favore emesso dal Tribunale amministrativo regionale che nell’ottobre scorso aveva respinto il ricorso presentato da Eni Rewind contro il procedimento del Cipss.
Il Consiglio di Stato, successivamente, aveva sospeso la decisione del Tar che dava ragione al Consorzio sulla procedura di riacquisizione delle aree improduttive, circa 320 ettari per la maggior parte di proprietà di Eni. Dopo la discussione in aula , giovedì 11 dicembre, la sentenza potrebbe essere emessa alla fine di gennaio.
La vertenza sarà decisiva sullo sviluppo futuro del territorio, con ampie zone dismesse, centinaia di terreni siti in zone di importanza strategica che il Consorzio intende destinare all’economia del mare, alla produzione di idrogeno verde e a nuovi insediamenti per la produzione di metanolo, ammoniaca e proteine.