Porto Torres, il bilancio di previsione approda in ConsiglioL’approvazione entro la fine dell’anno consentirà al Comune turritano di garantire la piena operatività dell’Ente già dal primo gennaio 2026
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Porto Torres si prepara ad approvare il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, illustrato venerdì scorso dall’assessore competente Alessandro Carta in occasione della riunione di commissione consiliare presieduta da Gaetano Mura. Il punto è inserito all’ordine del giorno del prossimo consiglio convocato per la giornata di venerdì 19 dicembre alle 15.
Per la quarta volta consecutiva, il bilancio sarà approvato dall’assemblea civica entro il 31 dicembre, grazie al lavoro svolto dall’amministrazione insieme agli uffici comunali. L’approvazione del bilancio entro la fine dell’anno consentirà al Comune turritano di garantire la piena operatività dell’Ente fin dal 1° gennaio 2026, assicurando la copertura delle spese ordinarie e straordinarie. Cinque gli argomenti all’ordine del giorno tra cui l’approvazione dell’aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) Sezione strategica 2020-2025 e Sezione operativa 2026-2028, e la designazione componenti Comitato di Gemellaggio Porto Torres – Sligo.