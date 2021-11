Da domani a partire dalle 12 gli over 40 sardi potranno registrarsi sulla piattaforma di Poste Italiane per sottoporsi alla dose “booster” del vaccino anti-Covid. Le prenotazioni per gli hub regionali cominciano come stabilito dalla struttura commissariale per tutte le persone che hanno compiuto almeno 40 anni.



Per coloro che hanno ricevuto la seconda dose da 6 mesi (180 giorni, anche se a breve sarà possibile vaccinarsi anche solo trascorsi 150 giorni), la prima data disponibile sarà già dal 25 novembre 2021.



“La corsa all'immunizzazione continua in un momento invernale che è, come l'anno scorso, critico- dice Massimo Temussi -. È fondamentale andare a vaccinarsi, è l'unico modo che abbiamo per passare questa ondata limitando i contagi al minimo. Stiamo adeguando tutti gli hub regionali - conclude il commissario straordinario di ATS Sardegna – per procedere in maniera spedita a inoculare le dosi booster e garantire, così, la tutela della salute di tutti. L'appello agli ultra quarantenni è di vaccinarsi per la terza volta non appena trascorso il tempo previsto dalla seconda dose".





La procedura di prenotazione consente di scegliere il punto di vaccinazione tra quelli disponibili.



I DATI – Sono attualmente 191.864 i sardi che non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino secondo i dati settimanali aggiornati a venerdì scorso.

Mentre proseguono le inoculazioni delle prime dosi con un piccolo balzo ieri quando si sono registrate 6.600 dosi somministrate in totale di cui 629 prime dosi e 3500 dosi booster e 1734 aggiuntive. Attualmente le persone vaccinate nell'Isola sono 1.253.466, pari al 78,4% della popolazione complessiva. Numeri che vedono avvicinarsi il primo obiettivo ossia quello dell’80 per cento.

(Unioneonline/s.s.)

