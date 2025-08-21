Alghero, a Villa Edera nuovo appuntamento con le letture d'estateCome da tradizione, l’incontro si concluderà con un brindisi finale
Domani, venerdì 22 agosto, a partire dalle 20, a Villa Edera, si terrà un evento speciale che si aggiunge al calendario delle letture d’estate, la rassegna ideata e curata da Neria De Giovanni.
Protagonista della serata sarà lo studioso catalano Egmidi Subirats, che presenterà due nuove pubblicazioni: il volume bilingue catalano-italiano “El trobador – Antonello Colledanchise” (Nemapress Edizioni) e il libro “Il diario di Eleonora d’Arborea” (S’Alvure, a cura di Monica Tronci).
La serata sarà impreziosita da un momento musicale con Antonello Colledanchise e Susanna Carboni, accompagnati alle percussioni da Saphira Cabula, che proporranno brani della tradizione sardo-catalana. Come da tradizione, l’incontro si concluderà con un brindisi finale.