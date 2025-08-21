Alghero nella top 3 delle mete italiane più cercate dai vacanzieri che scelgono gli affitti brevi nelle località balneari.

È quanto segnalano i dati Airbnb in uno studio condotto da Panterra.

La destinazione più gettonata e più cercata su Airbnb si conferma Gallipoli, in Salento, seguita da San Vito Lo Capo in Sicilia. La città catalana sarda si piazza invece al terzo posto, davanti a Riccione e a Tropea, in Calabria. In crescita, sottolinea l’analisi, anche l’interesse per Portoferraio (Isola D'Elba), Vieste, Lipari e Follonica.

Guardando oltre i confini nazionali, invece, la Spagna si conferma la meta estera più amata dagli italiani. Barcellona e Palma (Maiorca) si posizionano come le destinazioni più cercate all'estero. Tuttavia, anche altre località spagnole come Malaga e Lloret de Mar, esercitano un fascino sempre più forte sui nostri connazionali.

Anche la Grecia continua la sua ascesa, con Mykonos che si conferma una delle mete più desiderate, ma con un'attenzione crescente verso altre isole come Milos e Rodi.

