Dopo l’atto vandalico, la grande generosità: l’associazione SardegnaAccessibile ha donato al Comune di Pula una nuova sedia job che consente alle persone con problemi deambulatori di fare il bagno al mare, dopo che qualche balordo aveva danneggiato quelle presenti nella spiaggia di Pinus Village e Porto Columbu.

Un gesto di grande generosità, accolto con gratitudine dal sindaco, Walter Cabasino e da tutta l’amministrazione comunale: «Grazie alla donazione di SardegnAccessibile - associazione con cui l'amministrazione collabora per rendere le spiagge locali sempre più inclusive e accessibili - concittadini e visitatori non dovranno attendere i tempi di riparazione delle sedie job danneggiate e potranno tornare subito a godere del mare di Pula e a vivere con spensieratezza queste giornate estive».

