Il Comune di Ittiri in collaborazione con la "Scuola Civica di musica Meilogu", presenta il tributo dedicato a Neil Young. Il concerto è in programma sabato 23 agosto alle 21 nella piazza del Municipio. Si chiama “Heart of gold” il progetto musicale sviluppato da Giacomo Doro, voce, chitarra acustica e aromonica del quartetto, per omaggiare la musica di Neil Young. Il gruppo, composto anche da Alice Doro chitarra elettrica e cori, Andrea Lubino basso elettrico e cori, Max Tosi batteria e cori, vuole ripercorrere la lunga carriera dell’artista canadese di origine ma naturalizzato statunitense, uno dei più influenti cantautori dagli anni settanta ad oggi. Icona della musica folk rock americana, Young ha attraversato e influenzato varie generazioni con il suo stile eclettico e personale rimanendo comunque saldamente ancorato alla sua visione poetica. Il repertorio della band propone sia country ballad acustiche tratte dai lavori con Crosby, Stills and Nash e da album ormai classici come “Harvest” e “After the Gold Rush”, sia brani più marcatamente rock attingendo dalla parte più ruvida ed elettrica della sua vasta discografia.

