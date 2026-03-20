I padri in campo e i bambini a fare il tifo per loro. La scuola paritaria Camilla Gritti di via Manzoni ha organizzato un modo davvero singolare e simpatico per celebrare la festa del papà: un torneo di calcetto in cui a scendere sul rettangolo di gioco non sono stati gli scolari ma i loro genitori.

Non a caso l’evento è stato intitolato Olimpiadi dei Papà, con annesso lo slogan “Più veloce, più in alto, più forte… insieme”. E’ stata una giornata diversa, chiaramente densa di allegria, in cui lo spirito di squadra si è trasferito dagli scolari ai loro genitori che in tribuna avevano supporters pronti a fare lo stesso tifo che di solito, considerata l’età degli alunni, sono i genitori a manifestare per i propri figli quando scendono in campo per qualsiasi competizione sportiva li veda impegnati. E chiaramente non sono mancati i momenti in cui sono stati gli studenti a sottolineare, in modo simpatico, gli errori sportivi dei genitori.

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