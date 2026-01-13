Un barchino con a bordo 11 migranti è stato rintracciato da una motovedetta della Guardia di finanza, mentre cercava di raggiungere le coste del sud Sardegna.

Nell’imbarcazione vi erano otto uomini, due donne e un bambino di pochi mesi - partita dalle coste del Nord Africa - è stata raggiunta dalla motovedetta della Guardia di Finanza a circa 12 miglia dall'Isola del Toro, sulla costa sud occidentale della Sardegna.

I migranti sono stati trasportati al porto a Sant'Antioco e poi trasferiti nel Centro di prima accoglienza di Monastir (Cagliari). Sul posto anche la polizia e i carabinieri.

