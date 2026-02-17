Ennesimo pino caduto in centro a Carbonia. Nella giornata di oggi altri alberi sono caduti a causa dell’indebolimento del terreno e del forte vento. Molta paura per il pino caduto in piazza del Minatore, in pieno centro.

Area spesso frequentata da ragazzini e famiglie, che fortunatamente al momento della caduta era vuota. Subito dopo la segnalazione sono arrivati sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di via Roma e una pattuglia della polizia locale che hanno provveduto a recintare l’area in attesa che l’albero venisse tagliato e rimosso dal centro della piazza.

Sul posto il sindaco Pietro Morittu e l’assessore alle manutenzioni Giuseppe Casti. Nel frattempo altri pini sono caduti nella zona di Costa Medau Becciu e uno in un terreno privato di via Dalmazia.

