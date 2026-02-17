Il silenzio della Regione genera autorizzazioni. Il sito industriale della Rwm Italia, la fabbrica di bombe e droni di Domusnovas controllata dal gruppo tedesco Rheinmetall, diventa pienamente operativo. Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha infatti approvato - in attuazione della sentenza del Tar del 17 ottobre 2025, che ha accolto il ricorso di Rwm rilevando la mancata conclusione, da parte della Regione, dell'iter finalizzato alla regolarizzazione degli impianti - la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (Via) relativa ai lavori di ampliamento già realizzati, sbloccando così definitivamente la piena operatività dello stabilimento.

Lo fa sapere, in una nota il Mimit: «Il via libera del Mase a Rwm Italia rappresenta un passaggio decisivo per il rilancio dell'area del Sulcis. Ora massimo impegno per sviluppo produttivo e occupazionale», ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. «Il provvedimento permette di superare un periodo di incertezza e di garantire la piena continuità produttiva del sito, aprendo un nuovo percorso di rilancio industriale che porterà, raggiunta la piena operatività, alla stabilizzazione di centinaia di lavoratori e a nuovi posti di lavoro», si legge ancora nella nota.

Sul fronte occupazionale, il ministro ha accolto «positivamente l'avvio del confronto tra azienda e parti sociali richiesto in sede ministeriale sulla stabilizzazione dei posti di lavoro, con il primo incontro già tenutosi il 20 gennaio».

L'approvazione della Via «rappresenta un passaggio fondamentale non solo per la continuità produttiva dell'azienda e la tutela dell'occupazione, ma anche come segnale concreto di attenzione verso il rilancio economico del Sulcis, area di rilevanza strategica che richiede politiche industriali solide e durature», conclude la nota.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata