Hanno tentato di forzare il portone d’ingresso di un condominio nel cuore della notte ma sono stati sorpresi dai carabinieri e arrestati. È successo a Carbonia, dove i militari della Stazione locale, coadiuvati dai militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno

fermato un quarantottenne residente a Carbonia e un trentaquattrenne di Narcao, entrambi disoccupati e già noti alle Forze di Polizia.

Alla vista della pattuglia, avrebbero provato a liberarsi in fretta degli attrezzi, nascondendoli in una siepe poco distante, nel tentativo di allontanarsi. Gli uomini dell’Arma sono però riusciti a bloccarli e a recuperare il materiale, poi sequestrato.

Dopo le formalità in caserma, i due sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.

