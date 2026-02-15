Carbonia, tentato furto in un condominio: due arrestiSorpresi dai militari con alcuni attrezzi da scasso, hanno provato a fuggire ma sono stati fermati daimilitari
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Hanno tentato di forzare il portone d’ingresso di un condominio nel cuore della notte ma sono stati sorpresi dai carabinieri e arrestati. È successo a Carbonia, dove i militari della Stazione locale, coadiuvati dai militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno
fermato un quarantottenne residente a Carbonia e un trentaquattrenne di Narcao, entrambi disoccupati e già noti alle Forze di Polizia.
Alla vista della pattuglia, avrebbero provato a liberarsi in fretta degli attrezzi, nascondendoli in una siepe poco distante, nel tentativo di allontanarsi. Gli uomini dell’Arma sono però riusciti a bloccarli e a recuperare il materiale, poi sequestrato.
Dopo le formalità in caserma, i due sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.
(Unioneonline/v.f.)