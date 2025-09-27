Scomparsi, da Gonnesa l’appello ai sardi a Roma: «Partecipate alla manifestazione, dobbiamo essere in tanti»A lanciarlo è Maria Lidia Pistis, madre di Giacomo Solinas, scomparso nel luglio 2023
«Per noi isolani è difficoltoso e oneroso recarsi a Roma, ma tutti quanti abbiamo parenti, amici e conoscenti che vivono nella Capitale o nei pressi del Lazio; sensibilizzateli e coinvolgeteli se potete, dobbiamo essere in tanti affinché il nostro grido di aiuto arrivi a chi di dovere».
È l’appello accorato di Maria Lidia Pistis, madre di Giacomo Solinas, scomparso da Gonnesa nel luglio 2023.
Parole che dalla Sardegna chiamano a raccolta la comunità sarda residente a Roma e nel Lazio, invitata a partecipare alla manifestazione nazionale dedicata alle persone scomparse, in programma sabato 4 ottobre dalle 15 alle 17 nella Capitale. Il punto di ritrovo è fissato in viale Giulio Cesare, angolo via Colonna, nei pressi della fermata metro Lepanto.
L’iniziativa punta a portare sotto i palazzi del potere la voce di centinaia di famiglie italiane che vivono nel silenzio e nell’incertezza, sospese da anni nell’attesa di risposte.
Per la Sardegna, la presenza assume un valore ancora più simbolico: da Gonnesa a Sassari, da Cagliari a Nuoro, sono decine i casi ancora aperti che pesano come ferite collettive.