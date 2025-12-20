Iglesias, parte la consegna dei kit per la raccolta differenziata nelle frazioniPer il ritiro è necessario presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria
Ha preso il via anche quest’anno la consegna dei kit per la raccolta differenziata nelle frazioni del territorio comunale di Iglesias. La distribuzione comincerà lunedì 22 dicembre a partire da Nebida, presso la sede dell’ex Circoscrizione, e proseguirà il 23 dicembre a Bindua, San Giovanni Miniera e Monte Agruxiau. Il calendario prevede inoltre la consegna a San Benedetto e nelle località di Corongiu e Tani nella giornata di lunedì 29 dicembre.
A spiegare il criterio seguito dall’amministrazione è l'assessore all'Ambiente Francesco Melis, che sottolinea come l’organizzazione risponda a una scelta consolidata: «Abbiamo iniziato come ogni anno a dicembre, privilegiando le frazioni e proseguiremo poi in città».
Le consegne riprenderanno a partire dal 12 gennaio 2026 e riguarderanno tutte le altre zone del territorio comunale, con distribuzione presso la Sala Lepori. Per il ritiro è necessario presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria; è consentito ritirare il kit anche per un’altra persona, purché in possesso di delega e copia del documento del delegante.