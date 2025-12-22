Incidente sulla Statale 126, dove un’auto è finita contro un cordolo laterale nel tratto iglesiente.

Lla donna al volante non sembrerebbe aver subito gravi ferite. L’incidente, di cui sono ancora ignote le cause, è accaduto nella tarda mattinata di oggi.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una sessantenne di Gonnesa, mentre era alla guida della sua Ford Fiesta in direzione Bindua, dopo aver sbandato è andata a impattare sul cordolo in muratura che delimita il tratto di strada in prossimità dei Fanghi rossi. Dopo l’urto l’auto è rientrata sulla carreggiata invadendo la corsia opposta.

La donna, che viaggiava da sola, è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118. Dopo le prime cure svolte sul posto, la donna è stata accompagnata con codice azzurro nell’ospedale Sirai di Carbonia, dove sono stati eseguiti alcuni accertamenti sanitari.

Sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo radiomobile di Iglesias, i vigili del fuoco del distaccamento locale e i tecnici dell’Anas.

Disagi per il traffico: l’invasione di corsia del mezzo incidentato e le operazioni di soccorso, hanno causato lunghi rallentamenti nella circolazione stradale.

La situazione è ritornata alla normalità dopo oltre un’ora, al termine dei rilievi effettuati dai militari della radiomobile del Comando di Iglesias e del ripristino del tratto stradale svolto dal personale dell’Anas.

© Riproduzione riservata