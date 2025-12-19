Carbonia, coppia di pensionati vince migliaia di euro al SuperEnalottoLa giocata fortunata alla tabaccheria di piazza Repubblica
Una coppia di pensionati di Carbonia di circa 65 anni si è fatta un regalo di Natale anticipato: con una puntata di soli 3 euro al SuperEnalotto oggi ha vinto 22 mila 355 euro.
La fortuna quindi ancora una volta volge lo sguardo verso il Sulcis. La giocata e la vincita è avvenuta nella tabaccheria di piazza Repubblica. I due pensionati si sono presentati con le idee chiare sui numeri da puntare e poco dopo hanno avuto ragione.
Top secret chiaramente i nomi dei fortunati scommettitori: si sa solo che entrambi sono in pensione, che erano entrambi operai, e che sono residenti in città.