Una coppia di pensionati di Carbonia di circa 65 anni si è fatta un regalo di Natale anticipato: con una puntata di soli 3 euro al SuperEnalotto oggi ha vinto 22 mila 355 euro.

La fortuna quindi ancora una volta volge lo sguardo verso il Sulcis. La giocata e la vincita è avvenuta nella tabaccheria di piazza Repubblica. I due pensionati si sono presentati con le idee chiare sui numeri da puntare e poco dopo hanno avuto ragione.

Top secret chiaramente i nomi dei fortunati scommettitori: si sa solo che entrambi sono in pensione, che erano entrambi operai, e che sono residenti in città.

